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Новости Одессы и Одесской области

Гостей будут встречать слоны, а деревья спилят, но не все: как преобразится вход в одесский зоопарк (фото)

Гостей будут встречать слоны, а деревья спилят, но не все: как преобразится вход в одесский зоопарк (фото)

В одесском зверинце реконструируют вход со стороны Преораженского парка.

Там сносят старое каменное ограждение, на его месте возводят новое – высотой больше двух метров. Еще один решетчатый забор построят между парком и стадионом “Краян”. Там же обустроят пешеходную зону и проезд для спецтранспорта.

На месте старого забора возводят новый

На месте старого забора возводят новый

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Кроме того, обрудуют парковку, где поместится 39 машин, в том числе пять инклюзивных.

Реконструкторы всерьез взялись за новый вход, для него потребуется много места. Для этого демонтируют разрушенное здание бывшего литературного салона в Преображенском парке.

Для новой входной группы потребуется много места

Для новой входной группы потребуется много места

После обустроят каменный портал с тремя проходами в виде арки. Поставят створчатые решетчатые ворота из стали. Входную группу обустроят в Мавританском стиле, как вход в Преображенском парке.

К каменному порталу со стороны парка пристроят два павильона. Новый вход в зоопарк будут караулить две огромные статуи азиатских слонов, высотой в три метра.

У входа посетителей будут встречать две гигантские скульптуры слонов

У входа посетителей будут встречать две гигантские скульптуры слонов

Также, согласно проекту, тротуары вымостят плиткой, озеленят газоны и обустроят детскую площадку. Все работы планируют закончить до конца 2020 года.

К слову, чтобы воплотить задуманное, реставраторам нужно спилить 29 деревьев. При этом в мэрии обещают по возможности сохранить как можно больше зеленых насаждений. Впрочем, девять точно срежут, так как они аварийные.

Фото: пресс-служба одесской мэрии

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