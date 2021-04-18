Госгидрография изучит морскую воду в районе Одессы

В районе Одессы специалисты будут измерять скорость и направления течений в Черном море, а также замерят другие показатели воды.

Работы в зоне своей отвественности проводит филиал «Одесский район Госгидрографии» ГУ «Гидрография»

«Актуальные океанографические исследования морской среды Украины оказывают значительное влияние на безопасность судоходства. Например, от знания циркуляционного режима морских вод и, как следствие, выбора правильного маршрута плавания существенно зависит безопасность и время переходов судов между портами. Знание и учет возможных боковых сносов судна под действием течений в узких прибрежных каналах является одним из условий безопасного плавания”, — говорится в сообщении пресс-службы “Госгидрографии”.

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Фото: Госгидрография