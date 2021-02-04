Горсовет выделил 45 млн “Одесгорэлектротрансу”: на что пойдут деньги

Такое решение приняли депутаты горсовета на сессии 3 февраля.

«Сейчас существует потребность в выделении предприятию дополнительного финансирования из бюджета на пополнение оборотных средств. На период введенного по всей территории Украины карантин большая часть предприятий Одессы приостановила свою деятельность, однако КП «Одесгорэлектротранс» как стратегически важное для жизнедеятельности города предприятие продолжило свою работу в усиленном режиме», сказано в объяснительной записке к решению горсовета.

Средства, добаленные в уставный капитал КП, пойдут на очередной платеж (нужно внести до 25 марта) по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития. За счет кредита Одесса купила 47 новых троллейбусов.

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