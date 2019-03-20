﻿ Горсовет передал в аренду застройщикам землю на Французском бульваре - Одесская Жизнь

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Горсовет передал в аренду застройщикам землю на Французском бульваре

Горсовет передал в аренду застройщикам землю на Французском бульваре

Мэр заявил, что передача земли в аренду ещё не означает предстоящей застройки высотками, поскольку у ряда участков другое целевое назначение.

Митинговавшие у стен мэрии одесситы были настроены не столь оптимистично, как городской голова, – по их мнению, решение о передаче участков в аренду само по себе является исходной точкой для уничтожения исторического Французского бульвара.

Отметим, что по решению земельной комиссии вопрос о судьбе участка под санаторием «Молдова» в повестку дня сегодняшней сессии включен не был. А другие пункты вызвали бурное обсуждение в зале. Тем не менее, неоднократные попытки отдельных депутатов добиться исключения из списка некоторых участков успеха не имели.

В частности, в результате голосования по этому вопросу:

  • участок завода шампанских вин на Французском бульваре передан в аренду компании “Вермей” – застройщику жилмассива «Радужный».
  • Участок на Французском бульваре, 3, напротив театра Музкомедии, отдан фирме «Одесжитлоинвест» под строительство многоэтажного жилищно-гостиничного комплекса на месте одноэтажного строения и продуктового магазина.
  • 68 соток на склонах под стадионом «Динамо» переданы на 10 лет в аренду ООО «Варда плюс» – согласно решению «для эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией».
  • Два участка в переулке Кренкеля (также в районе Французского бульвара) переданы в аренду «под эксплуатацию админстроения заведения общепита и инфраструктуры для отдыха».

голосование земля французский

голосование земля французскийРанее “Одесская жизнь” выясняла, как рассмотренное сегодня решение горсовета может в перспективе “преобразить” воспетый в песнях одесский бульвар.

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Одесситка

Землю не “…передали”… а ПРОДАЛИ ….здесь имеет место наивная и глупая игра словами.

Голос за1Голос против  Ответить
1 час назад

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