﻿ Горсовет передал в аренду застройщикам землю на Французском бульваре - Одесская Жизнь

Мэр заявил, что передача земли в аренду ещё не означает предстоящей застройки высотками, поскольку у ряда участков другое целевое назначение.

Митинговавшие у стен мэрии одесситы были настроены не столь оптимистично, как городской голова, – по их мнению, решение о передаче участков в аренду само по себе является исходной точкой для уничтожения исторического Французского бульвара.

Отметим, что по решению земельной комиссии вопрос о судьбе участка под санаторием «Молдова» в повестку дня сегодняшней сессии включен не был. А другие пункты вызвали бурное обсуждение в зале. Тем не менее, неоднократные попытки отдельных депутатов добиться исключения из списка некоторых участков успеха не имели.

В частности, в результате голосования по этому вопросу:

участок завода шампанских вин на Французском бульваре передан в аренду компании “Вермей” – застройщику жилмассива «Радужный».

передан в аренду компании “Вермей” – застройщику жилмассива «Радужный». Участок на Французском бульваре, 3, напротив театра Музкомедии, отдан фирме «Одесжитлоинвест» под строительство многоэтажного жилищно-гостиничного комплекса на месте одноэтажного строения и продуктового магазина.

отдан фирме «Одесжитлоинвест» под строительство многоэтажного жилищно-гостиничного комплекса на месте одноэтажного строения и продуктового магазина. 68 соток на склонах под стадионом «Динамо» переданы на 10 лет в аренду ООО «Варда плюс» – согласно решению «для эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией».

переданы на 10 лет в аренду ООО «Варда плюс» – согласно решению «для эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией». Два участка в переулке Кренкеля (также в районе Французского бульвара) переданы в аренду «под эксплуатацию админстроения заведения общепита и инфраструктуры для отдыха».

Ранее “Одесская жизнь” выясняла, как рассмотренное сегодня решение горсовета может в перспективе “преобразить” воспетый в песнях одесский бульвар.