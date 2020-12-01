Горсовет Одессы соберется на внеочередную сессию: будут делить должности

Городской совет Одессы соберется на внеочередное пленарное заседание.
Оно назначено на 2 декабря, информирует сайт мэрии Одессы.
Предполагается, что новоизбранные депутаты, которые приняли присягу на прошлой неделе, будут рассматривать кадровые вопросы.
Они будут утверждать персональный состав исполнительного комитета и заместителей мэра. А также распределят депутатов по профильным постоянным комиссиям горсовета. Также планируется избрать секретаря горсовета и утвердить регламент работы депутатского собрания на ближайшие пять лет.
Напомним, 24 ноября депутаты горсовета приняли присягу и определились с главами большинства фракций.