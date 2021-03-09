Горсовет Одессы соберется на первую весеннюю сессию

Горсовет Одессы соберется на первую весной 2021 года сессию.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Она назначена на среду, 17 марта, сообщает официальный сайт города.
Планируется, что будут рассматривать такие вопросы:
- о бюджете и финансах
- о целевых программах
- об объектах коммунальной собственности
- о земельных правоотношениях
- о создании, приостановке, изменении наименования, утверждении уставов (положений) коммунальных предприятий, учреждений, организаций и их деятельность.
Напомним, что мэрия Одессы перешла на удаленный формат работы.