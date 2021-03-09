Новости Одессы и Одесской области

Горсовет Одессы соберется на первую весеннюю сессию

Горсовет Одессы соберется на первую весеннюю сессию

Горсовет Одессы соберется на первую весной 2021 года сессию. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Она назначена на среду, 17 марта, сообщает официальный сайт города.

Планируется, что будут рассматривать такие вопросы:

  • о бюджете и финансах
  • о целевых программах
  • об объектах коммунальной собственности
  • о земельных правоотношениях
  • о создании, приостановке, изменении наименования, утверждении уставов (положений) коммунальных предприятий, учреждений, организаций и их деятельность.

Напомним, что мэрия Одессы перешла на удаленный формат работы.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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