Горсовет Одессы соберется на первую весеннюю сессию

Помещения в жилых домах, а особенно в историческом центре Одессы, – лакомый кусочек для желающих

заполучить недвижимость в престижном районе. Почему-то мэрия считает, что находятся они в коммунальной собственности, хотя на самом деле — принадлежат совладельцам домов. Но город и предприниматели это игнорируют, продолжая заключать между собой договоры аренды и даже купли-продажи. При этом одесситы лишаются доступа к коммуникациям, а также тех средств, которые могли бы использовать на содержание дома. Недавно в Приморском районе ОСМД отсудило-таки у горсовета свои подвалы. «Одесская жизнь» выясняла, как им это удалось, – чтобы все одесситы знали, каким путем нужно идти, чтобы отстоять свои права.

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