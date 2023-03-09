Городские власти выплатят одесситке 100 тысяч гривен как компенсацию ущерба

Соответствующее распоряжение еще 1 марта подписал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Отметим, что город всеми силами сопротивлялся и не хотел соглашаться с выплатой. Сама неприятная ситуация случилась много лет назад. Иск женщина подала в 2016 году. В нем она заявила, что в результате проведения в 2011–2014 годах ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли дома по адресу улица Преображенская, 11 угол улицы Елисаветинской, 23 была повреждена ее квартира.

Ремонтные работы проводились по заказу управления капитального строительства. При этом компания-подрядчик сняла металлическое покрытие купола, расположенного прямо над квартирой пострадавшей.

В результате квартиру неоднократно заливало, что привело к повреждению потолка, стен, паркета, плинтуса и обоев. Ремонт владелице квартиры пришлось сделать за свой счет, поэтому она обратилась в суд с просьбой взыскать с исполкома и управления капитального строительства 208 тысяч в качестве возмещения материальных убытков и 50 тысяч в качестве компенсации морального ущерба.

Решение об удовлетворении иска Приморский суд принял еще в 2019 году, в ноябре 2022 года его подтвердил Одесский апелляционный суд. Иск удовлетворили частично, то есть по части выплаты материального ущерба. Также исполкому и управлению капитального строительства придется возместить судебные затраты и судебный сбор.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как в Одессе на Базарной тепловики затопили дом.