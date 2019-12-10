Город под Одессой на время останется без воды

Во вторник, 10 декабря, в 21.00 в городе Южном близ Одессы отключат водоснабжение.

Об этом сообщает “Южводоканал”.

Отключения связаны с плановым ремонтом. У коммунальщиков возникла необходимость заменить задвижки на водопроводе.

В связи с этим воды не будет в домах по таким адресам:

– проспект Григорьевского Десанта, 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 30/16;

– проспект Мира, 13, 15;

– улица Химиков, 18.

После ремонта водоснабжение потребителям начнут подключать примерно с 4 утра. Время подачи воды может корректироваться.

Фото: ktelegraf.com

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