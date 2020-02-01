Горячий февраль: в Одессе представят классику рока и зажигательное фламенко

Последний месяц зимы в Одессе — время прощания с зимними удовольствиями и предвкушения весны. Именно в это время известные музыканты и актеры стараются приехать в Одессу, где нет места плохому настроению и депрессиям. Вместе с талантливыми гостями одесситы смогут посмеяться, поностальгировать и надолго зарядиться положительными эмоциями.

Театры: семейные тайны

14 февраля украинском театре одесситы смогут посмотреть спектакль «В этом доме все возможно» по мотивам пьесы Эллин Мак-Кивер. Он рассказывает об отношениях между близкими людьми в масштабах отдельно взятой семьи. Это смешной и динамичный, но преисполненный глубокого смысла спектакль о любви и отношениях между самыми близкими людьми.

В ролях: Алексей Богданович, Тамара Яценко, Артем Емцов, Леся Самаева.

Стоимость билетов — от 150 до 680 грн.

15 февраля в украинском театре харьковский театр «Черный квадрат» представит новый спектакль «Медовый месяц» по пьесе Габриэля Барилли. Накануне праздника три подруги собрались, чтобы поговорить о своем, о женском. Неожиданное появление непредсказуемого мужчины-сюрприза изменит жизнь подруг до неузнаваемости.

В ролях: Ирина Гатун, Ольга Гриценко, Елена Вахрамеева, Владимир Тагвей.

Стоимость билетов — от 180 до 600 грн.

23 февраля украинский театр приглашает жителей и гостей города на комедию «Братишки». Линда и Том Кервуд собираются взять приемного ребенка. Они тщательно подготовились к приходу инспектора по усыновлению и оборудовали дом к приезду малыша. Однако братья Тома — разгильдяи Дик и Гарри также решили принять активное участие в этом мероприятии.

В главных ролях: Игорь Геращенко, Артем Музыченко, Александр Самусенко, Ирина Бессараб.

Стоимость билетов — от 150 до 480 грн.

Концерты: путешествие в прошлое

8 февраля в зале филармонии состоится симфоническое кавер-шоу Imagine Dragons and Coldplay. Хиты легендарных групп исполнят суперфиналисты телепроекта «Голос Країни» — Андрей Рыбарчук и Вячеслав Кретов. В программе — выступление симфонического оркестра и рок-группы, суперсовременное световое шоу, спецэффекты и танцевальные номера.

Стоимость билетов — от 250 до 700 грн.

16 февраля в филармонии группа «Бумбокс» презентует одесситам свой новый альбом «Секретный код». Он состоит из двух частей и 11 песен, среди которых и те, что стали суперхитами: «Безодня», «Твій на 100%» и «Тримай мене».

Стоимость билетов — от 300 до 2300 грн.

21 февраля в музкомедии состоится шоу «Эми навсегда», посвященное памяти Эми Уайнхауз, трагически погибшей восемь лет назад. В шоу, наполненном спецэффектами, прозвучат песни певицы, а также ставшие классикой, джаз, R&B и соул.

Стоимость билетов — от 290 до 1590 грн.

22 февраля в филармонии состоится акустический концерт группы «Северный флот». Это будет камерный творческий вечер, во время которого гости услышат старые композиции и легендарные хиты, а Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов под аккомпанемент двух гитар исполнят уникальный акустический сет.

Стоимость билетов — от 200 до 750 грн.

25 февраля в музкомедии в рамках мирового прощального тура выступит Николай Гнатюк. Его хиты «Танец на барабане», «Птица счастья», «Смерека», «Час рікою пливе» знают и любят и старшее, и младшее поколения украинцев.

Стоимость билетов — от 200 до 850 грн.

26 февраля в филармонии свое искусство танца покажет театр «Flamenco Live». Зрители увидят яркое шоу Hoffmann Flamenco Dreams. Артисты театра — лучшие танцоры, вокалисты и гитаристы международного уровня — исполнят настоящее испанское фламенко, которое рассказывает историю страстной любви, борьбы темных и светлых сил.

Стоимость билетов — от 100 до 650 грн.

29 февраля в музкомедии состоится концерт Liverpool Legends — The Greatest Hits. Этот проект прошел на самых престижных сценах мира и получил множество наград. Коллектив Liverpool Legends был основан сестрой знаменитого «битла» Джорджа Хариссона Луизой и исполняет культовые хиты легендарной группы. Луиза Хариссон постаралась скрупулезно восстановить манеру исполнения, костюмы, инструменты и спецэффекты выступлений «битлов», что создает атмосферу живых концертов «Ливерпульской четверки».

Стоимость билетов — от 270 до 880 грн.

Начало всех спектаклей и концертов — в 19.00.

Кино

6 февраля в украинских кинотеатрах состоится премьера фильма, созданного американскими и китайскими кинематографистами «Чудесный день в нашем районе».

В главных ролях: Том Хэнкс, Мэттью Риз, Крис Купер, Марианн Планкетт.

СЮЖЕТ. Ллойд Фогель – талантливый, но беспринципный журналист, занимающийся резонансными расследованиями. Редактор журнала Esquire дала ему задание – взять интервью у всеми любимого ведущего детской программы Фреда Роджерса. Журналист согласился на такой эксперимент в надежде раскопать что-нибудь шокирующее в жизни героя. Однако Фреду Роджерсу будет достаточно всего одного интервью, чтобы изменить взгляды Ллойда на жизнь, заставить задуматься о доброте и порядочности.

13 февраля в кинотеатрах города начнется показ комедийного фильма «Мой пес Идиот», созданного в содружестве французских и бельгийских кинематографистов.

В главных ролях: Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Эрик Руф, Паскаль Арбийо.

СЮЖЕТ. Его зовут Идиот. И он — очень милый, большой, грязный, непослушный, бездомный пес. Все начинается тогда, когда писатель Анри неожиданно находит в своем саду огромную собаку и решает усыновить ее. Как раз в этот период Анри переживает творческий и семейный кризис. Он находится в поиске вдохновения и потерянного взаимопонимания с женой и выросшими детьми. Появившийся в доме нахальный и веселый пес Идиот дает супругам шанс начать все заново.

27 февраля одесситы смогут посмотреть премьеру украинского фильма «Черкассы».

В главных ролях: Евгений Ламах, Дмитрий Сова, Роман Семисал, Олег Щербина.

СЮЖЕТ. Фильм рассказывает о военном корабле Украины «Черкассы», находящемся в порту крымского озера Донузлав, во время событий 2014 года. Начинается оккупация Крымского полуострова. Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. «Черкассы» вместе с другими кораблями украинского флота заблокирован в озере Донузлав. Украинские корабли сдаются друг за другом, только экипаж «Черкасс» продолжает борьбу.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!