Головний режисер Одеського оперного театру отримав цьогорічну премію імені Леся Курбаса

Вперше подібна премія була присуджена саме за постановку оперної вистави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді, культури та спорту.

Комітет з присудження премії ім. Леся Курбаса, шляхом таємного голосування, прийняв рішення присудити премію у 2020 році Лавренчуку Євгену Вікторовичу.

Головний режисер Одеського національного академічного театру опери та балету Євген Лавренчук отримав премію за постановку опери «Травіата» Дж. Верді. Йому присвоїли звання лауреата премії імені Леся Курбаса.

За постановку оперної вистави Премія імені Леся Кубаса присуджена вперше.

Євген Лавренчук народився 1982 року у Львові. 2003-го закінчив Російський інститут театрального мистецтва (майстерня Романа Віктюка) за фахом «оперний режисер», потім — вищі курси хореографії в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Вищі курси режисерів ігрового кіно (Москва). З березня 2018-го призначений головним режисером Одеського національного театру опери та балету.

Євген є автором більше 30 постановок на різних українських і закордонних сценах за творами Юліуша Словацького, Станіслава Пшибишевського, Вітольда Ґомбровича, Славоміра Мрожека, Чеслава Мілоша, Вільяма Шекспіра тощо. Лауреат міжнародних конкурсів і фестивалів Європи. Здійснює постановки, а також веде активну педагогічну діяльність в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі. Автор методики викладання акторської майстерності та режисури. Вільно володіє українською, англійською, польською, івритом, російською та французькою мовами.

Фото: МКМС

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