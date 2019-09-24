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Голова Національної поліції Князєв подав у відставку

Голова Національної поліції Князєв подав у відставку

Сьогодні, 24 вересня, Сергій Князєв подав заяву на звільнення з посади.

Пор це повідомив сам Сергій Князєв під час брифінгу у поліції, передає Українська правда.

На брифінгу Князєв підсумував досягнення реформування поліції: зниження рівня злочинності та ріст довіри до правоохоронців. Потім згадав своє призначення на посаду в лютому 2017 року і зазначив, що за 2,5 роки роботи у ЗМІ неодноразово з’являлись брудні історії, але він на них не зважав, оскільки “чесно робив свою роботу”. Роботу в поліції Князєв назвав “справою всього свого життя”. Він підкреслив, що йому та його команді вдалося зберегти аполітичність.

– Я прийняв рішення подати у відставку. Тільки що повернувся, передавши міністру заяву щодо увільнення мене з посади. Вважаю, що це крок голови поліції європейської держави. Час настав. Честь маю, – зазначив Сергій Князєв.

Після оголошення інформації про свою відставку, Князєв піднявся і вийшов. Відповідати на запитання журналістів про причини такого рішення він не став, зазначивши лише “Я все сказав”.

Фото: 5 канал

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