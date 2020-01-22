Годовалый ребенок в Одесской области попал в реанимацию, обжогшись кипятком

Там годовалый малыш, играя на кухне, обжогся кипятком.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По данным полиции, ребенок был на кухне один, пока его 21-летняя мать занималась домашними делами.

Он схватился за шнур электрочайника, чайник опрокинулся, и кипяток вылился на малыша.

Мать решила скорую не вызывать. Намазала ожоги сыну подсолнечным маслом.

Но уже на утро мальчику стало совсем плохо. После этого женщина рассказала о происшествии знакомой, а уже та позвонила медикам. В итоге малыша пришлось забрать в реанимацию.

По факту происшествия открыли уголовное дело. Женщину могут наказать за “Злостное невыполнение обязанностей по уходу за малолетним ребенком”.

Фото: ferra

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