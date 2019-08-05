Глобальное потепление: в Одесской области поселился новый вид ядовитых пауков

Жители Одесской и Днепропетровской области жалуются на нашествие желтых пауков. Это новый вид пауков, который раньше не обитал на Юге Украины.

Такие перемены в животном мире связаны с глобальным потеплением, пояснил ТРК «ГРАД» доцент кафедры ботаники ОНУ им. И.И. Мечникова, кандидат биологических наук Владимир Немерцалов. В последние годы климат становится мягче и теплее, кормовая база у пауков становится более обширной. Поэтому климатические условия позволяют животным, которые к нам попадают, размножаться и оставаться.

Размер желтосумных колющих пауков всего 1,6 см. Этот вид действительно ядовитый, хотя его укус хоть и не смертельный. По силе и неприятным ощущениям он сравним с укусом осы, а у аллергиков он может вызвать достаточно тяжелые повреждения.

Чаще всего жители Одесской области находят таких животных у себя дома. Желтосумные пауки агрессивны только тогда, когда защищают свой кокон. Этих животных желательно изолировать, например, постараться поймать с помощью банки, но не вступать с ними в контакт, потому что паук может поранить – проколоть кожу и впрыснуть яд своих желез в кровь.

Если находите пауков в большом количестве, нужно обращаться в службу спасения и ни в коем случае не стараться их ловить самостоятельно.

Если животное ужалило, нужно охладить место укуса и обратиться к врачу.