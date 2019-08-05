fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Глобальное потепление: в Одесской области поселился новый вид ядовитых пауков

Глобальное потепление: в Одесской области поселился новый вид ядовитых пауков

Жители Одесской и Днепропетровской области жалуются на нашествие желтых пауков. Это новый вид пауков, который раньше не обитал на Юге Украины.

Такие перемены в животном мире связаны с глобальным потеплением, пояснил ТРК «ГРАД» доцент кафедры ботаники ОНУ им. И.И. Мечникова, кандидат биологических наук Владимир Немерцалов. В последние годы климат становится мягче и теплее, кормовая база у пауков становится более обширной. Поэтому климатические условия позволяют животным, которые к нам попадают, размножаться и оставаться.

Размер желтосумных колющих пауков всего 1,6 см. Этот вид действительно ядовитый, хотя его укус хоть и не смертельный. По силе и неприятным ощущениям он сравним с укусом осы, а у аллергиков он может вызвать достаточно тяжелые повреждения.

Чаще всего жители Одесской области находят таких животных у себя дома. Желтосумные пауки агрессивны только тогда, когда защищают свой кокон. Этих животных желательно изолировать, например, постараться поймать с помощью банки, но не вступать с ними в контакт, потому что паук может поранить – проколоть кожу и впрыснуть яд своих желез в кровь.

Если находите пауков в большом количестве, нужно обращаться в службу спасения и ни в коем случае не стараться их ловить самостоятельно.

Если животное ужалило, нужно охладить место укуса и обратиться к врачу.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить