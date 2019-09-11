Главу автодора Николаевской области задержали в Одессе

Андрея Максименко подозревают во взяточничестве.
Главу Службы автомобильных дорог задержали представители НАБУ на Французском бульваре, возле гостиницы «Юность», передает “7 канал”.
Фото: Думская
Андрея Максименко подозревают во взяточничестве.
Главу Службы автомобильных дорог задержали представители НАБУ на Французском бульваре, возле гостиницы «Юность», передает “7 канал”.
Фото: Думская
Полиция задержала двоих злоумышленников, которые вчера вечером обстреляли автомобиль и ранили его владельца – нападение произошло возле автозаправки на Люстдорфской дороге. Пострадавший получил ранение поясницы и бедра и был госпитализирован. Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленников задержали спустя несколько часов после введения оперативного плана «Сирена». За это время они успели уехать в Белгород-Днестровский. По предварительной информации следователей, вооруженноеПОДРОБНЕЕ
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