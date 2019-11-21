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Новости Одессы и Одесской области

Главою Держархівслужби призначили історика з Одещини

Главою Держархівслужби призначили історика з Одещини

Уряд затвердив переможців конкурсних відборів щодо посад.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак, на посаду глави Державної архівної служби призначили Анатолія Володимировича Хромова.

За інформацією видання Ізбірком, Хромов є випускником історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анатолій Хромов народився в Білгороді-Дністровському Одеської області в 1985 році. Кандидат історичних наук. З 2008 року по 2017 рік працював в Державному архіві Одеської області.

З 2018 року займав посаду заступника директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Фото: Regnum

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