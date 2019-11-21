Главою Держархівслужби призначили історика з Одещини

Уряд затвердив переможців конкурсних відборів щодо посад.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відтак, на посаду глави Державної архівної служби призначили Анатолія Володимировича Хромова.
За інформацією видання Ізбірком, Хромов є випускником історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Анатолій Хромов народився в Білгороді-Дністровському Одеської області в 1985 році. Кандидат історичних наук. З 2008 року по 2017 рік працював в Державному архіві Одеської області.
З 2018 року займав посаду заступника директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
Фото: Regnum