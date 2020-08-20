Главе Одесской ОГА придется пойти в школу

Об этом он заявил на селекторном совещании, сообщает пресс-служба министерства.

“Новый учебный год начнется менее чем через две недели. Большинство наших сограждан волнует вопрос, как именно он начнется, как он будет организован с учетом ограничений “красных”, “оранжевых” и желтых” зон. Минобразования курирует этот процесс и мы ожидаем слаженного начала учебного года и максимальный уровень коммуникации для родителей и педколлективов. К сожалению, страна входит в турбулентный режим этой осенью. Но наша цель неизменна: до сентября запланированные школы должны быть готовы, а школьники должны сесть за парты в обновленных, максимально комфортных для учебы классах. Поэтом прошу глав областей лично проинспектировать все школы к новому учебному году”, – сказал Алексей Чернышов.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, сколько нужно потратить на подготовку ребенка к школе.