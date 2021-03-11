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Глава Россотрудничества не исключает, что Киев начнут бомбить

Глава Россотрудничества не исключает, что Киев начнут бомбить

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сделал провокационное заявление о том, что в случае попытки Вооруженных сил Украины провести блицкриг на территории оккупированного Донбасса армия РФ якобы может ударить по центру Киева, где находится Офис президента.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщила у себя в Facebook народный депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», член Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина, ссылаясь на Российские СМИ.

«Глава Россотрудничества» заявил о нанесении бомбового удара по Киеву. Слышите? Бомбовый удар по Киеву!.. Где ваша реакция? Где шаги, чтобы привлечь его к ответственности? Где позиция для международных партнеров?» – вопрошает Федина, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому, Генпрокуратуре Украины и СБУ.

Федина отмечает, что украинская сторона должна:

  • возбудить против Примакова уголовное дело по статье 436 Уголовного кодекса (пропаганда войны) и объявить его в розыск Интерпола;
  • немедленно закрыть отделения Россотрудничества в Украине, с арестом имущества и внесением учреждения в перечень террористических организаций.

«Потому что пока здесь некоторые комбинируют дела против ветеранов, волонтеров, майдановцев… Московия едва ли не каждый день анонсирует потенциальное открытое наступление!» – уверена депутат.

Опубликовано Софія Федина/ Sofiya Fedyna Вторник, 9 марта 2021 г.

 

Россотрудничество – российское федеральное агентство «по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству».

В Киеве действует отделение Россотрудничества – «Российский центр науки и культуры».

Фото: argumenti.ru

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