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Глава Одесской ОВА поздравил медиков и наградил спортсменов (видео)

Глава Одесской ОВА поздравил медиков и наградил спортсменов (видео)

Сегодняшний день, 27 мая 2022 года, прошел в Одесской области спокойно, без обстрелов, рассказал в вечернем видеообращении глава областной военной администрации Максим Марченко.

Марченко напомнил, что сегодня отмечается День экстренной медицинской помощи, и поздравил всех причастных с их профессиональным праздником.

«Я поздравляю медиков, на плечи которых ложится очень тяжелое задание: первыми прийти спасать людские жизни. Во время войны ваша работа – это настоящий ежедневный героизм», – отметил глава ОВА.

Кроме того, он рассказал о встрече со спортсменами-дефлимпийцами (участниками соревнований людей с нарушениями слуха – ред.), которые представляли Украину на играх в Бразилии.

Марченко напомнил, что спортсмены из Одесской области привезли домой десять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Глава ОВА наградил дефлимпийцев ценными подарками и денежными сертификатами.

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