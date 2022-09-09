Глава Одесской ОВА: «Где бы ни прятались оккупанты, мы достанем их везде» (видео)

Сегодняшняя пятница, 9 сентября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без обстрелов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

В то же время, отметил Марченко, у руководства оккупантов все не так спокойно: они уже думают о том, как сделать очередной «жест доброй воли», не вызвав возмущения в своей стране. А сегодня им пришлось назвать очередную дату так называемого «референдума».

«Но неважно, референдум ли это или попытка скрыть свои поражения, это уже не изменит ситуацию. Где бы ни прятались оккупанты, мы достанем их везде и будем бить до самых наших границ. Некоторые вражеские подразделения поняли это уже намного лучше, чем кабинетные генералы. И принимают единственное верное решение – сдаваться»,

– сказал в своем вечернем видеообращении глава ОВА.

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