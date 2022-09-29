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Глава Одесской ОВА: «Дорога у наших врагов лишь одна» (видео)

Глава Одесской ОВА: «Дорога у наших врагов лишь одна» (видео)

Сегодняшний день, четверг, 29 сентября 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было.
Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он также рассказал, что сегодня состоялся международный форум содействия торговли. В нем приняли участие и представители Одесской ОВА. В частности, на этом форуме рассматривались проблемные вопросы, связанные с нарушением транспортных сетей из-за российской блокады, и возможности решения возникших проблем. Также обговорили дальнейшее развитие транспортно-логистической инфраструктуры, которая будет способствовать большей связи Одесской области и стран Евросоюза.

Кроме того, Марченко напомнил, что сегодня День памяти жертв Бабьего Яра, где нацисты расстреляли десятки тысяч евреев, а за два годы оккупации там было убито около 100 тысяч людей разных национальностей.

«К сожалению, сегодня эти ужасы происходят снова. На этот раз их творят российские оккупанты, истязая и убивая украинцев. Но как тогда, так и сегодня дорога у наших врагов лишь одна – на международный трибунал»,

– отметил глава Одесской ОВА.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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