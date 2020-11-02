Гламур в старой Одессе: «цирюльня ложных волос» и «бесовские хвосты» (видео)

В XIX веке среди жителей Одессы было много образованных и богатых людей, которые привыкли хорошо выглядеть. К их услугам в городе стали появляться парикмахерские и «дома моды», где работали знаменитые мастера.

Первым одесским парикмахером стал знаменитый Леонар Отье — куафер французской королевы Марии-Антуанетты. После ее казни по приглашению Ришелье он переехал в Одессу, где работал много лет. «Салон» Лавиньотта располагался на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской. Именно он первый открыл «цирюльню ложных волос», как тогда назывались мастерские по изготовлению шиньонов и париков.

Шиньоны в то время были последним писком моды, и проникли в Одессу из Франции. Однако увлечение накладными волосами не пользовалось одобрением прессы и мужской части населения. Злые языки называли шиньоны «бесовскими хвостами».

Более подробно о гламуре по-одесски можно прочитать ЗДЕСЬ.