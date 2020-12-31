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Герои спектаклей одесской Музкомедии устроили видеомарафон новогодних поздравлений

Герои спектаклей одесской Музкомедии устроили видеомарафон новогодних поздравлений

Ассоль из «Алых парусов», Фараон из «Моисея»… Герои этих и многих-многих других спектаклей Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного устроили одесситам яркий праздничный видеомарафон.

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Артисты от души поздравляют горожан с наступающим Новым годом в своих лучших традициях — с юмором, в театральных костюмах, порой совершенно неожиданно.

Так театр решил окунуть любимых одесситов в новогоднюю сказку, пожелать им самого-самого хорошего и подарить радость прикосновения к искусству. Все эти видеопоздравления собраны на страничке театра в Facebook.

Они пополняются все новыми праздничными видеосюжетами, и уже собрали поток благодарных откликов от поклонников Музкомедии.

Присоединяйтесь к получению ярких и талантливых поздравлений от нашей Музкомедии!

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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