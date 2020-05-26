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Новости Одессы и Одесской области

«Гефест» укрепляет прибрежные склоны на 13-ой Фонтана

«Гефест» укрепляет прибрежные склоны на 13-ой Фонтана

В строительной компании «Гефест» утверждают, что продолжают укрепление прибрежных склонов на 13-ой станции Большого Фонтана в Одессе. Для этого строители временно оградили часть территории в этом районе.

По словам генерального директора «Гефеста» Александра Проценко, эта мера является вынужденной и позволит предотвратить возможные оползни.

«Гефест», 13-я ст. Б.Фонтана

Для свободного доступа к морю, строители организовали для одесситов альтернативные проходы к морю. А когда временные ограждения будут демонтированы, одесситы получат благоустроенный спуск к пляжу.

«Гефест», 13-я ст. Б.Фонтана

«Гефест», 13-я ст. Б.Фонтана

«Это временное ограждение, оно создано для того, чтобы обезопасить жизни людей. Через месяц-полтора оно убирается и одесситы вновь увидят спуск к пляжам, только в благоустроенном цивилизованном виде. Сейчас мы создали альтернативный проход буквально в 100 метрах от строительных работ», – рассказывает Александр Проценко.

В свою очередь, юрист «Гефеста» Сергей Богатырёв отмечает, что у компании есть все необходимые разрешительные документы на проведение строительных и берегоукрепительных работ.

«Гефест», 13-я ст. Б.Фонтана

«Гефест», план строительства

«У застройщика есть все разрешительные документы. Есть земельный участок, который принадлежит на праве частной собственности. Оформлено разрешение на проведение строительных работ по возведению жилкомплекса «Калипсо». Все документы есть и они находятся в публичном доступе. Мы заботимся о своей репутации, поэтому все работы производятся в рамках украинского законодательства», – отметил юрист «Гефеста».

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