«Гефест» укрепляет прибрежные склоны на 13-ой Фонтана

В строительной компании «Гефест» утверждают, что продолжают укрепление прибрежных склонов на 13-ой станции Большого Фонтана в Одессе. Для этого строители временно оградили часть территории в этом районе.

По словам генерального директора «Гефеста» Александра Проценко, эта мера является вынужденной и позволит предотвратить возможные оползни.

Для свободного доступа к морю, строители организовали для одесситов альтернативные проходы к морю. А когда временные ограждения будут демонтированы, одесситы получат благоустроенный спуск к пляжу.

«Это временное ограждение, оно создано для того, чтобы обезопасить жизни людей. Через месяц-полтора оно убирается и одесситы вновь увидят спуск к пляжам, только в благоустроенном цивилизованном виде. Сейчас мы создали альтернативный проход буквально в 100 метрах от строительных работ», – рассказывает Александр Проценко.

В свою очередь, юрист «Гефеста» Сергей Богатырёв отмечает, что у компании есть все необходимые разрешительные документы на проведение строительных и берегоукрепительных работ.

«У застройщика есть все разрешительные документы. Есть земельный участок, который принадлежит на праве частной собственности. Оформлено разрешение на проведение строительных работ по возведению жилкомплекса «Калипсо». Все документы есть и они находятся в публичном доступе. Мы заботимся о своей репутации, поэтому все работы производятся в рамках украинского законодательства», – отметил юрист «Гефеста».

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