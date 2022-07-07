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Где в Одесской области разрешили ловить раков?

Где в Одесской области разрешили ловить раков?

С 8 июля 2022 года на Придунайских озерах Одесской области разрешили ловить раков.
Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Так, промышленный вылов членистоногих разрешен на озерах Китай, Катлабух и Сафьян.

В рыбоохранном патруле также напоминают, что в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, одному человеку в сутки можно выловить на водоемах общего пользования не более 30 раков.

«Допускается ручной сбор этих биоресурсов, отлов их с помощью раколовки диаметром не более 70 см и ячейкой, не более 22 мм, леской с приманкой и рогаткой – не более пяти снастей на ловца. Запрещено ловить этих водных жителей меньше 10 см»,

– отмечается в сообщении.

Вылов раков запрещенными орудиями лова или с превышением суточной нормы карается штрафом в размере от 340 до 680 грн. Кроме того, нарушителю дополнительно придется уплатить нанесенный ущерб – 3332 грн за каждый незаконно выловленный экземпляр рака, независимо от его размера.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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