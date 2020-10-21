Где в Одессе получить паспорт в день выборов?

В Одессе можно будет получить паспорт гражданина Украины даже в день выборов, в воскресенье, 25 октября.

Документы будут выдавать в главном офисе Центра предоставления админуслуг (ул. Косовская, 2-Д) и территориальном подразделении Центра в Суворовском районе (проспект Добровольского, 106) с 9:00 до 18:00.

Одесситы, которые подавали документы в территориальных подразделениях в Киевском и Малиновском районах (ул. Академика Королева, 9 и ул. Генерала Петрова, 22), смогут также получить свои паспорта в главном офисе ЦНАП (ул. Косовская, 2-Д).

25 октября в ЦНАПах будут выдавать только паспорта, другие документы получить в этот день будет нельзя.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.