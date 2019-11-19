Где в Одессе открыли еще две амбулатории семейной медицины?

Новые амбулатории семейной медицины Центра первичной медико-санитарной помощи №28 появились по улице Давида Ойстраха, 7 (Суворовский район).
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в помещениях на первом этаже многоквартирного дома провели капитальный ремонт.
В новых амбулаториях ведут прием 10 семейных врачей и 16 медицинских сестер. Здесь работают: прививочный кабинет, манипуляционный кабинет, кабинет неотложной медицинской помощи, а также дневной стационар на 5 коек.
На первом этаже здания расположена муниципальная аптека КП «Одесфарм».
В комфортных условиях будут получать квалифицированную медицинскую помощь свыше 20-ти тысяч одесситов, добавили в пресс-службе.
Медперсонал обеспечен всем необходимым для приема пациентов.
Рабочие места врачей и регистратура оснащены компьютерной техникой. Также работает система электронной регистратуры.
В этом году в Одессе были открыты после капитального ремонта четыре семейные амбулатории: по ул. Житомирской, две амбулатории по ул. Левитана, а также амбулаторно-диагностическое отделение и дневной стационар ЦПМСП №4.
Фото: Одесский горсовет