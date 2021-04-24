Где в Одессе отключат свет в воскресенье 25 апреля

Завтра, в субботу, 24 апреля, в Одессе из-за плановых работ временно останутся без электричества жители трех улиц в Приморском районе.

Завтра, в пятницу, 23 апреля, в Одессе энергетики запланировали очередное плановое отключение электроэнергии.

Завтра, в среду, 21 апреля, в Одессе запланировано очередное отключение электричества на ряде улиц из-за плановых работ.

Об этом сообщает компания «ДТЭК Одесские электросети».

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