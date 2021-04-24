Где в Одессе отключат свет в воскресенье 25 апреля

Завтра, в воскресенье, 25 апреля, в Одессе временно останутся без электроснабжения жители четырех улиц Малиновского района.
По данным компании «ДТЭК Одесские электросети» без света останутся следующие адреса:
- Василия Стуса улица, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- Литовская улица, 15, 17, 18а, 18б, 18б2, 18в, 18г, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 41, 41а, 43, 45, 45/1, 47;
- Онежская улица, 36, 38, 38а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 50в, 50б, 54;
- Урицкого улица, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.
Время отключения – с 09:00 до 19:00 часов.