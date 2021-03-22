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Где в Одессе отключат свет 23 марта – список «несчастливых» адресов

Где в Одессе отключат свет 23 марта – список «несчастливых» адресов

Завтра, во вторник, 23 марта, в Одессе энергетики хотят оставить без электричества около 40 улиц в Киевском, Малиновском и Приморском районах города.
Об этом сообщает компании «ДТЭК Одесские электросети».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В частности, света не будет по таким адресам:

2-й Новгородский переулок, 1а, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 62, 2б, 1б, 2в, 6/2, 7/1, 7/2, 82, 3а, 3б, 10/1, 12а, 2а, 4/2, 5а

С 09:00 до 17:00;

2-й переулок Юннатов, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32

С 09:00 до 18:00;

3-й переулок Юннатов, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6

С 09:00 до 18:00;

Академика Глушко проспект, 34, 34а, 36, 38, 40

С 08:30 до 17:00;

Александра Невского улица, 41, 41/2, 43., 45, 47, 47/1, 49, 51/2, 53, 54

С 10:00 до 18:00;

Александровский проспект, 27

С 09:00 до 19:00;

Болгарская улица, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 11/13, 28, 82/84, 40, 63, 65, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90

С 09:00 до 19:00;

Генерала Петрова улица, 36, 38, 40

С 09:00 до 18:00;

Генерала Ратова улица, 36

С 09:00 до 18:00;

Долгая улица, 88а, 123/2, 93а, 95, 96д, 97, 97а, 97б, 97в, 98е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 93, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117б, 118, 118 в, 118а, 118б, 118в, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 121, 121а, 123, 109

С 09:00 до 17:00;

Екатерининская улица, 48, 48а

С 09:00 до 19:00;

Картамышевская улица, 12, 14

С 09:00 до 19:00;

Керченская улица, 188

С 13:00 до 15:00;

Клубничный переулок, 25, 25а, 27, 29

С 09:00 до 17:00;

Косвенная улица, 90

С 09:00 до 19:00;

Костанди улица, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 98а, 82а, 99а, 88а, 100/1, 100а, 100б, 79/1, 76б, 80/2, 91/2, 68а, 69/1, 92а, 86а, 129, 87а, 95а, 121а, 87б, 97а, 87в, 91б

С 09:00 до 18:00;

Крымская улица, 72, 74

С 13:00 до 15:00;

Львовская улица, 29в, 31, 33, 37, 39, 35/37, 31а, 37/б, 37а, 37б, 37б1, 37в, 31б, 39а, 39б, 41, 78а, 64а, 76а, 66а, 74/4, 70а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 641

С 10:00 до 18:00;

Люстдорфская дорога, 120, 179а/1, 121а, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 145, 147, 147/1, 147а, 149, 149а, 151, 121, 153, 155а, 157, 157А, 159, 159а, 161, 161а, 163, 163а, 165, 165а, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 175, 175б, 175в, 177, 151а

С 10:00 до 18:00;

Небесной Сотни проспект, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91

С 08:30 до 17:00;

Новгородская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6в, 6в/3, 6г, 6д, 6е, 3а, 7/2, 2а, 4а, 4б, 10/2, 10а, 4е, 2б, 12а, 12а/1, 12а/д3, 5а, 5в, 14/5, 14а, 14а/1, 14а/3, 5г, 19, 16а, 6а, 6а/1, 6б, 19/21, 53а, 51а, 49а, 47а, 23а, 37-2, 36в, 36а, 26а, 26б, 26в, 26г, 26г/1, 26е, 32а, 29а, 28/3, 28а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 144

С 09:00 до 18:00;

Новгородский переулок, 2, 3, 4, 3/2

С 09:00 до 17:00;

переулок Нечипуренко, 15

С 09:00 до 19:00;

переулок Ониловой, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14

С 09:00 до 19:00;

переулок Трудовой, 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8

С 10:00 до 18:00;

переулок Шолохова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4/3, 3/2, 5/2, 5/3, 7, 4/2, 7/2, 11/3, 11/2, 9/2, 11/1, 8, 9, 10, 11, 12

С 09:00 до 17:00;

Покровский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16

С 09:00 до 19:00;

Преображенская улица, 66

С 09:00 до 19:00;

Средняя улица, 45

С 09:00 до 19:00;

Старобазарный сквер, 3

С 09:00 до 19:00;

Сумская улица, 65а

С 09:00 до 17:00;

Тимирязева улица, 53а/23, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 64/16, 64а, 64г, 55а, 65/1, 65/2, 65а, 55б, 66/2, 66а, 66в, 66уч.21, 59/1, 67/1, 67/2, 67/5, 67а, 59/2, 68/70, 68/б4, 68б, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5а, 59/6, 73/1, 73/2, 73/3.7375, 73/75, 73а, 59а, 74а, 74б, 602, 75а, 75е, 75ж, 60/1, 60а, 77/1, 77а, 77б, 77г, 57/2, 61в, 79/1, 79/81, 79в, 79г, 80а, 80б, 80в, 80г, 80г/1, 80д, 80е, 80ж, 80з, 61г, 81а, 61ж, 82а, 57а, 83а, 83б, 83в, 62/7, 84а, 84в, 84г, 62/а, 85а, 62б, 86а, 86в, 86г, 62в, 57б/1, 88а, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д, 63е, 63ж, 63з, 63и, 57б/3, 64/15, 72б

С 09:00 до 18:00;

Троицкая улица, 35, 39, 41, 43а, 43б, 44, 45, 46

С 09:00 до 19:00;

Успенская улица, 60, 62, 64, 97, 99, 103, 105

С 09:00 до 19:00;

Шебелинский переулок, 3, 12

С 09:00 до 18:00;

Шишкина улица, 48/1, 52/2, 48/3, 50, 50/1, 48/2, 50/3, 51, 52, 52/1, 50/2

С 10:00 до 18:00;

Шишкина улица, 51

С 09:00 до 17:00.

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