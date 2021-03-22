Где в Одессе отключат свет 23 марта – список «несчастливых» адресов

Блэкаут по-одесски: кто останется без света 19 марта Завтра, в пятницу, 19 марта, в Одессе энергетики планируют временно обесточить около двух десятков улиц в Киевском, Приморском и Малиновском районах города.

Причина отключения электроснабжения – ремонтные работы. ПОДРОБНЕЕ