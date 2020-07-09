Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе не будет света 10 июня? (список адресов)

Где в Одессе не будет света 10 июня? (список адресов)

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1663 дома.

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Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 10 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Разумовский переулок 2, 3, 8
  • 1-й Украинский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 8, 6а, 5а, 9, 10, 11
  • 2-й переулок Костанди 1, 2, 3, 4, 5, 14А, 6, 4А, 7А, 4Б, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  • 2-й Украинский переулок 1, 2
  • 3-й переулок Костанди 2, 3, 1/3, 2Г, 8/3, 2Б, 2А, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 57
  • Картамишевський провулок 2, 9
  • Комитетская улица 14б, 14А, 14 В
  • Костанди улица 7/33, 14/7, 5/4, 5, 5А, 722, 7/39, 6Г, 7/41, 5/15, 7/5, 7/29, 5/11, 5/12, 7, 13, 14уч11, 14в, 6к, 6, 147, 86, 20, 22а, 18В, 19, 24, 14, 87, 8/2, 6А, 14/2, 23, 18, 14/26, 14/23, 89, 14Ж, 24г, 14/9, 5/13, 12А, 8/3, 12, 13/В-2, 14/12, 13Б, 23А, 6Д, 14/21, 18А, 9, 18Б, 12/2, 17А, 13В, 11, 6е, 13Б-2, 22, 10В, 14/20, 15/Б, 17В, 13А, 14/24, 16, 24б, 15, 10А, 8/5, 25, 8/8, 15В, 6Б, 10, 15А, 14/А, 14/4, 17
  • Куприна улица 9а
  • переулок Гаршина 5/7, 18, 5/3
  • Средняя улица 27, 29, 31, 24/3, 20, 21, 23, 25, 33, 35
  • Фонтанская дорога 78/24

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Генерала Бочарова улица 30, 32, 38, 40
  • Генерала Бочарова улица 34, 52
  • Генерала Бочарова улица 36, 42, 44, 46
  • Добровольского проспект 116
  • Добровольского проспект 118
  • Семена Палия улица 120, 122

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Генерала Бочарова улица 32
  • Генерала Бочарова улица 40, 42, 44, 46, 52
  • Генерала Бочарова улица 30, 34, 36, 38
  • Добровольского проспект 116, 118
  • Семена Палия улица 120, 122

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 2-й Восточный переулок 1, 3, 4, 6, 7, 8А, 9А, 8, 6А, 9Б, 9
  • Академика Гаркавого улица 35, 48а, 43, 29, 33, 37а, 37, 156, 31, 148, 150, 47, 51, 15, 53, 152
  • Ашхабадская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25а, 28а, 12б, 28б, 12а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  • Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б
  • Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
  • Болградская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 20/1, 22\1, 24, 26
  • Бородинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 8А, 19/1, 4А, 18А, 17А, 6, 13А, 22А, 10А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
  • Ветеранов Труда улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 4Б, 17А, 11А, 44А, 13А, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
  • Гагарина проспект 1
  • Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 1а, 52А, 11А, 25Б, 46А, 44А, 17 Б, 27А, 19А, 42а, 44Б, 21А, 23А, 45А, 47А, 40, 53А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
  • Гераневая улица 2, 8
  • Героев-Пограничников улица 4
  • Дальницкое шоссе 19
  • Житомирская улица 1, 5, 7, 21, 27, 41, 132А, 9а, 44, 51А, 184б, 7а1, 186а, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 200, 202
  • Июльская улица 1, 3, 5, 6, 7, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
  • Карпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 7А, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
  • Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 28а, 25Б, 18, 2а, 32а, 26а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
  • Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44А, 18А, 40А, 49А, 33, 42А, 58А, 14А, 5Б, 5А, 38А, 7б, 28А, 4/2, 5В, 34б, 5/7, 30 А, 48А, 29А, 46А, 12А, 56/1, 8/4, 70А, 61А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
  • Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
  • Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 41а, 60б, 2А, 42А, 50А, 15А, 43А, 57, 60а, 49/1, 8А, 58, 60, 62
  • Магистральная улица 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39А, 21А, 31а7, 6В, 31А, 31д, 16А, 31\4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31К, 31Л, 33/2, 31В, 31В/1, 18А, 8А, 31г, 34, 31Е, 6а, 28А, 33а4, 12б, 37А, 35/2, 19А, 35а, 12А, 33а, 33 б, 33б, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48
  • Могилевская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 13А, 7А, 16, 18А, 18, 20, 22
  • Молодёжная улица 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9А, 1А, 31, 28А, 29А, 8а, 9Б, 1В, 9В, 9Г, 32, 33, 34
  • Нескучная улица 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 36А, 1А, 18А, 45А, 13а, 23А, 50, 39А, 14/1, 52А14, 52А, 52, 57, 59, 61
  • Селянская улица 14а, 23А, 13, 21, 7, 6, 15, 5, 16, 13А, 19А, 11, 14, 19, 10, 3, 18, 8, 1, 22, 35, 29, 32, 28А, 371, 20, 27, 20/1, 24, 28, 37, 34, 25, 23, 26, 30, 17
  • Селянская улица 14а, 23А, 13, 21, 7, 6, 15, 5, 16, 13А, 19А, 11, 14, 19, 10, 3, 18, 8, 1, 22, 35, 29, 32, 28А, 371, 20, 27, 20/1, 24, 28, 37, 34, 25, 23, 26, 30, 17
  • Смоленская улица 24А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36а, 20А, 49А, 46б, 19А, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
  • Солнечная улица 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
  • Сосюры улица 1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 1а, 59А, 51а, 67, 76а, 74А, 66А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
  • Сталепрокатная улица 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 418/26, 25, 3Б, 7/5, 19а, 22Б, 17/19, 8/1, 3А, 27, 30, 32, 34, 11А
  • Сталепрокатний провулок 13
  • Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34А, 20А, 48А, 4А, 22А, 42А, 44А, 23а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
  • Тираспольская улица 25
  • Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
  • Удельный переулок 6
  • Улитина улица 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
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