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Где в Одессе можно будет бесплатно стерилизовать бездомных кошек и котов

Где в Одессе можно будет бесплатно стерилизовать бездомных кошек и котов

Каждый одессит сможет помочь бездомному животному, принеся его в клинику для проведения необходимых процедур.

Одесских котов и кошек можно будет стерилизовать и привить бесплатно. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета. Городской департамент экологии и развития рекреационных зон провел тендер на выбор клиник, в которых будут предоставлять такие услуги. Договор заключили с тремя ветклиниками в трех районах области: в Киевском, Приморском и Малиновском районах города.

Чтобы стерилизовать и привить кошку/кота, ее нужно будет сфотографировать в ее среде обитания, связаться с клиникой и записать животное на прием. После этого его нужно будет принести в ветклинику и получить направление на стерилизацию и вакцинацию. А после операции кошку/кота следует вернуть в среду обитания.

Ветклиники, с которыми заключили договор:

  • ул. Ак. Вильямса, 73/1, ветеринарная клиника «Зоология», тел. +380 95 925 91 69;
  • ул. Софиевская, 32, ветеринарная клиника «Тина», тел. +380 48 703 69 14;
  • ул. Партизанская, 8, ветеринарная клиника «Тина», тел. +380 48 703 28 87.

Фото: Думская.

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