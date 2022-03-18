Где в Одессе купить гречку и почем?

Изучаем ситуацию с «гречневым вопросом». Проще говоря, где и почем у нас сейчас гречневая крупа. Сразу делаю акцент: она (ситуация) постоянно меняется и не может не меняться — времена у нас сейчас такие.

Потому рассказываю, как решается одесситами «гречневый вопрос» по состоянию за три последних дня — с 16 по 18 марта.

Гречка на одесских рынках и в «маркетах»

Гречневая крупа (на развес) на Привозе сейчас стоит 80 грн. На том же рынке мне одна женщина дала подсказку, что видела и по 75 грн, но мне гречка с такой ценой не попалась.

На Новом рынке — цена такая же. Если вы попали туда где-то к обеду, можете вообще не увидеть гречку в продаже. Приходить нужно пораньше.

В супермаркете сети «Обжора» неподалеку от Нового рынка гречневая крупа (в упаковках) стоит 75 грн. 25 коп. (бывает не всегда).

В двух «Тавриях» в центре города — на Преображенской (двухэтажная стекляшка, которая «выросла» вместо Цветочной галереи) и на ул. Пастера — гречневой крупы не было.

В «Сильпо» на Екатерининской гречневой крупы тоже не было.

Гречка в «миниках»

Что в маленьких магазинчиках «рядом с домом» в центре города? В большинстве из них гречневой крупы нет.

В мини-маркете «Гурман» на ул. Пастера гречневая крупа мне попалась — расфасовка «Килограммчик». Название хорошее, но на самом деле это 900 граммов. Стоит эта упаковочка в девятьсот граммов 80 грн. 50 коп.

В мини-маркете «Копейка» на углу Преображенской и пер. Маяковского гречневая крупа тоже есть (во всяком случае, была). Расфасовка по 400 граммов («Multico»). Стоимость — 20 грн. 30 коп. (килограмм у нас получается по 50 грн. 75 коп).

В мини-маркете «Точка» на ул. Садовой гречка есть. Продают уже в расфасованном виде. Стоимость — 65 грн за один килограмм.

Фото Марии Котовой