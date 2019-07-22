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Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе до вечера не будет воды

Где в Одессе до вечера не будет воды

Днем 22 июля многие одесские улицы остались без воды из-за ремонта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу «Инфоксводоканала» сообщает информагентство «Контекст-Причерноморье».

Без воды остались потребители, живущие по адресам:

  • ул. Бабеля, 63
  • ул. Бугаевская, 1-60
  • ул. Дальницкая, 44-46
  • Итальянский б-р, 15
  • ул. Канатная, 81-100
  • 1-й Куликовский пер., 5-7
  • 2-й Куликовский пер., 2-7
  • ул. Мариинская, 1-6
  • Пироговский пер., 6-8
  • ул. Пироговская, 1-29
  • Сельскохозяйственный пер., 2-5
  • ул. Семинарская, 6-28
  • ул. Среднефонтанская, 13-17

В «Инфоксводоканале» обещают к 19:00 возобновить подачу воды жителям этих домов. Кроме того, водоснабжение отключили в доме №85 по ул. Новосельского. При этом там, по данным ведомства, воду должны включить уже в 18:00. Впрочем, время может корректироваться, так как на этих участках проводят ремонт, а после устранения поломки система еще должна будет заполниться водой. Это займет некоторое время. В филиале «Инфокса» просят прощения у одесситов за временные неудобства.

По всем вопросам потребителям рекомендуют обращаться по тел.: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Фото: http://zhzh.info

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