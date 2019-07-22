Где в Одессе до вечера не будет воды

Днем 22 июля многие одесские улицы остались без воды из-за ремонта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу «Инфоксводоканала» сообщает информагентство «Контекст-Причерноморье».

Без воды остались потребители, живущие по адресам:

ул. Бабеля, 63

ул. Бугаевская, 1-60

ул. Дальницкая, 44-46

Итальянский б-р, 15

ул. Канатная, 81-100

1-й Куликовский пер., 5-7

2-й Куликовский пер., 2-7

ул. Мариинская, 1-6

Пироговский пер., 6-8

ул. Пироговская, 1-29

Сельскохозяйственный пер., 2-5

ул. Семинарская, 6-28

ул. Среднефонтанская, 13-17

В «Инфоксводоканале» обещают к 19:00 возобновить подачу воды жителям этих домов. Кроме того, водоснабжение отключили в доме №85 по ул. Новосельского. При этом там, по данным ведомства, воду должны включить уже в 18:00. Впрочем, время может корректироваться, так как на этих участках проводят ремонт, а после устранения поломки система еще должна будет заполниться водой. Это займет некоторое время. В филиале «Инфокса» просят прощения у одесситов за временные неудобства.

По всем вопросам потребителям рекомендуют обращаться по тел.: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

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