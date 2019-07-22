Где в Одессе до вечера не будет воды

Днем 22 июля многие одесские улицы остались без воды из-за ремонта.
Об этом со ссылкой на пресс-службу «Инфоксводоканала» сообщает информагентство «Контекст-Причерноморье».
Без воды остались потребители, живущие по адресам:
- ул. Бабеля, 63
- ул. Бугаевская, 1-60
- ул. Дальницкая, 44-46
- Итальянский б-р, 15
- ул. Канатная, 81-100
- 1-й Куликовский пер., 5-7
- 2-й Куликовский пер., 2-7
- ул. Мариинская, 1-6
- Пироговский пер., 6-8
- ул. Пироговская, 1-29
- Сельскохозяйственный пер., 2-5
- ул. Семинарская, 6-28
- ул. Среднефонтанская, 13-17
В «Инфоксводоканале» обещают к 19:00 возобновить подачу воды жителям этих домов. Кроме того, водоснабжение отключили в доме №85 по ул. Новосельского. При этом там, по данным ведомства, воду должны включить уже в 18:00. Впрочем, время может корректироваться, так как на этих участках проводят ремонт, а после устранения поломки система еще должна будет заполниться водой. Это займет некоторое время. В филиале «Инфокса» просят прощения у одесситов за временные неудобства.
По всем вопросам потребителям рекомендуют обращаться по тел.: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.
Фото: http://zhzh.info
Выскажите ваше мнение. Это важно.