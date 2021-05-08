Где в Одессе будут ремонтировать дороги 8-10 мая – список улиц

В Одессе на 8-10 мая запланирован капитальный и текущий ремонт дорог во всех районах города.

Так, по данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского.

Текущий ремонт запланирован на:

ул. Старопортофранковской;

ул. Екатерининской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:

ул. Маршала Малиновского;

ул. Маршала Бабаджаняна;

ул. Космонавтов.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

ул. Академика Королева;

ул. Долгой;

ул. Дмитрия Донского;

ул. Инглези;

пр. Глушко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по таким улицам:

Балтская дорога;

Николаевская дорога;

ул. Крымская;

ул. Давида Ойстраха.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: avtonovosti