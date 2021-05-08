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Где в Одессе будут ремонтировать дороги 8-10 мая – список улиц

Где в Одессе будут ремонтировать дороги 8-10 мая – список улиц

В Одессе на 8-10 мая запланирован капитальный и текущий ремонт дорог во всех районах города.

Так, по данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского.

Текущий ремонт запланирован на:

  • ул. Старопортофранковской;
  • ул. Екатерининской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:

  • ул. Маршала Малиновского;
  • ул. Маршала Бабаджаняна;
  • ул. Космонавтов.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

  • ул. Академика Королева;
  • ул. Долгой;
  • ул. Дмитрия Донского;
  • ул. Инглези;
  • пр. Глушко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по таким улицам:

  • Балтская дорога;
  • Николаевская дорога;
  • ул. Крымская;
  • ул. Давида Ойстраха.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: avtonovosti

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