Где в Одессе будут ремонтировать дороги 8-10 мая – список улиц

В Одессе на 8-10 мая запланирован капитальный и текущий ремонт дорог во всех районах города.
Так, по данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Текущий ремонт запланирован на:
- ул. Старопортофранковской;
- ул. Екатерининской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Маршала Бабаджаняна;
- ул. Космонавтов.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Академика Королева;
- ул. Долгой;
- ул. Дмитрия Донского;
- ул. Инглези;
- пр. Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по таким улицам:
- Балтская дорога;
- Николаевская дорога;
- ул. Крымская;
- ул. Давида Ойстраха.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: avtonovosti