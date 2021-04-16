Где в Одессе будут ремонтировать дороги 16 апреля – список улиц

Сегодня, 16 апреля, во всех районах Одессы запланированы уличные ремонтные работы.

По данным Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского. Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:

ул. Дидрихсона;

ул. Старопортофранковской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:

ул. Василия Стуса;

ул. Краснова.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

ул. Академика Королёва;

Люстдорфской дороге;

ул. Ильфа и Петрова;

пр. Небесной Сотни;

ул. Николая Троицкого;

ул. Левитана;

пер. Макаренко/пер. Дачном;

пр. Академика Глушко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по:

ул. Черноморского казачества;

ул. Сергея Ядова;

ул. Ширшова (на участке от ул. Краснослободской до ул. Слободской).

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Между тем, как отметил накануне корреспондент «Одесской жизни», ранее анонсированный капитальный ремонт части улицы Преображенской у Привоза 15 апреля не начался.