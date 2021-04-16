Где в Одессе будут ремонтировать дороги 16 апреля – список улиц

Сегодня, 16 апреля, во всех районах Одессы запланированы уличные ремонтные работы.
По данным Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского. Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:
- ул. Дидрихсона;
- ул. Старопортофранковской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Василия Стуса;
- ул. Краснова.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Академика Королёва;
- Люстдорфской дороге;
- ул. Ильфа и Петрова;
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Николая Троицкого;
- ул. Левитана;
- пер. Макаренко/пер. Дачном;
- пр. Академика Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по:
- ул. Черноморского казачества;
- ул. Сергея Ядова;
- ул. Ширшова (на участке от ул. Краснослободской до ул. Слободской).
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Между тем, как отметил накануне корреспондент «Одесской жизни», ранее анонсированный капитальный ремонт части улицы Преображенской у Привоза 15 апреля не начался.