Где в Одессе будут пробки целый день – адреса

Сегодня, 6 сентября, одесские коммунальщики собираются ремонтировать дождеприемники на ряде улиц. В этой связи на этих улицах в течение всего дня возможны пробки.
По данным департамента городского хозяйства одесской мэрии, специалисты КП «Городские дороги» будут проводить работы по ремонту дождеприемных колодцев по:
- ул. Солнечной, 8;
- ул. Маршала Говорова, 18.
Кроме того запланированы работы по прочистке дождеприемников на:
- ул. Среднефонтанской;
- ул. Сегедской;
- Хаджибеевской дороге;
- ул. Корнюшина.
Водителей авто убедительно просят не оставлять машины на решетках дождеприемных колодцев и в непосредственной близости с ними, чтобы не усложнять работу спецтехники.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, где сегодня, 6 сентября, в Одессе будут ремонтировать дороги.