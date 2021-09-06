Где в Одессе будут пробки целый день – адреса

Сегодня, 6 сентября, одесские коммунальщики собираются ремонтировать дождеприемники на ряде улиц. В этой связи на этих улицах в течение всего дня возможны пробки.

По данным департамента городского хозяйства одесской мэрии, специалисты КП «Городские дороги» будут проводить работы по ремонту дождеприемных колодцев по:

ул. Солнечной, 8;

ул. Маршала Говорова, 18.

Кроме того запланированы работы по прочистке дождеприемников на:

ул. Среднефонтанской;

ул. Сегедской;

Хаджибеевской дороге;

ул. Корнюшина.

Водителей авто убедительно просят не оставлять машины на решетках дождеприемных колодцев и в непосредственной близости с ними, чтобы не усложнять работу спецтехники.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, где сегодня, 6 сентября, в Одессе будут ремонтировать дороги.