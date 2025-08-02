Ключевые моменты:
- Сегодня, 2 августа, в Одессе пройдут плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях;
- Работы проводятся на улицах в ведении Южного, Центрального и Северного РЭС;
- Отключения затронут десятки улиц;
- Ожидаемое время восстановления электроснабжения – с 17:00 до 20:00, в зависимости от района.
В частности, без электроснабжения временно останутся:
Южный РЭС
- 1-я линия Вильямса 43, 19/1;
- Дача Ковалевского, 72, 74/корп.1, 2, 3, 4, 5, 76–126а;
- Дениса Максишко, 28–38Б;
- Садовского, 1–47Б;
- Евгения Чикаленко, 17, 17а, 17б, 17в, 31;
- Марии Демченко 5-я линия, 30, 38;
- Марии Демченко 6-я линия, 38;
- пер. Вильямса, 2–15б;
- пер. Водный, 1–17а;
- Березанская, 3/корп.12;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена;
- просп. Небесной Сотни, 47–63.
Работы до 19:00
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Центральный РЭС
- Алексея Вадатурского, 79–131;
- Гранатная, 1–13, 2–16/б;
- Анны Михайленко, 18–28, 37–51;
- Йозефа Прибика, 7–27, 8–28/б;
- Разумовская, 58, 60;
- Столярского, 4-Г;
- Ивана Фунтова, 42–54;
- пер. Гранатный, 2–8/корп.1;
- пер. Кордонный, 1–35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00
Северный РЭС
- 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 15-я, 19-я линии на жилом массиве;
- Бахмутская, 82–115;
- Александра Богомольца, 25, 35-А;
- Жолио Кюри, 15–50;
- Марсельская, 1, 3;
- Орловская, 1–13;
- пер. Профессора Беркевича, 2, 4, 6;
- просп. Князя Владимира Великого, 61–83.
Работы до 17:00
- Альпинистов, 1–24;
- Газовая, 1–21;
- Каменщиков;
- Льва Симиренко, 1–57;
- Республиканская;
- Хаджибейская дорога;
- пер. 1-й Нефтяников, 1а–13;
- пер. 2-й Нефтяников, 1–5;
- пер. 2-й Хаджибейский, 10;
- пер. 3-й Нефтяников, 4–18;
- пер. 3-й Хаджибейский, 1–17.
Работы до 20:00
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