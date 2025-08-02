Экономия света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 2 августа, в Одессе пройдут плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях;
  • Работы проводятся на улицах в ведении Южного, Центрального и Северного РЭС;
  • Отключения затронут десятки улиц;
  • Ожидаемое время восстановления электроснабжения – с 17:00 до 20:00, в зависимости от района.

В частности, без электроснабжения временно останутся:

Южный РЭС

  • 1-я линия Вильямса 43, 19/1;
  • Дача Ковалевского, 72, 74/корп.1, 2, 3, 4, 5, 76–126а;
  • Дениса Максишко, 28–38Б;
  • Садовского, 1–47Б;
  • Евгения Чикаленко, 17, 17а, 17б, 17в, 31;
  • Марии Демченко 5-я линия, 30, 38;
  • Марии Демченко 6-я линия, 38;
  • пер. Вильямса, 2–15б;
  • пер. Водный, 1–17а;
  • Березанская, 3/корп.12;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена;
  • просп. Небесной Сотни, 47–63.

Работы до 19:00

Читайте также: Температура моря в Одессе 2 августа: вода идеальна для купания

Центральный РЭС

  • Алексея Вадатурского, 79–131;
  • Гранатная, 1–13, 2–16/б;
  • Анны Михайленко, 18–28, 37–51;
  • Йозефа Прибика, 7–27, 8–28/б;
  • Разумовская, 58, 60;
  • Столярского, 4-Г;
  • Ивана Фунтова, 42–54;
  • пер. Гранатный, 2–8/корп.1;
  • пер. Кордонный, 1–35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 20:00

Северный РЭС

  • 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 15-я, 19-я линии на жилом массиве;
  • Бахмутская, 82–115;
  • Александра Богомольца, 25, 35-А;
  • Жолио Кюри, 15–50;
  • Марсельская, 1, 3;
  • Орловская, 1–13;
  • пер. Профессора Беркевича, 2, 4, 6;
  • просп. Князя Владимира Великого, 61–83.

Работы до 17:00

  • Альпинистов, 1–24;
  • Газовая, 1–21;
  • Каменщиков;
  • Льва Симиренко, 1–57;
  • Республиканская;
  • Хаджибейская дорога;
  • пер. 1-й Нефтяников, 1а–13;
  • пер. 2-й Нефтяников, 1–5;
  • пер. 2-й Хаджибейский, 10;
  • пер. 3-й Нефтяников, 4–18;
  • пер. 3-й Хаджибейский, 1–17.

Работы до 20:00

Выбор редакции: В Одессе появился новый светофор в районе Аркадии (фото).

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме