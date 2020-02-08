Где посмотреть в Одессе картины из мозаики?

Всемирный клуб одесситов приглашает жителей города посетить персональную выставку одесской художницы Ольги Новак «Части целого». Здесь гости откроют для себя мир ярких и живописных коллажей из мозаики.

Ольга Новак — не только талантливый художник, но дизайнер-декоратор интерьеров и даже ювелирных изделий. Однако особую роль в ее жизни занимает работа с мозаикой.

Уже более десяти лет художница и талантливая рукодельница создает уникальные мозаичные панно из цветного стекла, керамики, мрамора и смальты.

Кроме картин, она создает в мозаичной технике столики и столешницы, подносы, колонны, рамы для зеркал, вазы, подсвечники. Сегодня яркие работы одесской мастерицы, имеющие свою индивидуальность, находятся во многих частных коллекциях Украины и за рубежом.

Адрес: улица Маразлиевская, 7.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота и воскресенье.

Вход на выставку свободный.

Выставка работает до середины февраля.

Фото: Ольга Новак, Facebook

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