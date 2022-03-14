Где получить помощь и временное жилье?

Вынужденные переселенцы могут получить помощь и временное жилье в Центрах административных услуг, работающих в 14 областях Украины.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Дія».
«ЦНАПы работают как Центры заботы в 120 населенных пунктах, и этот список постоянно расширяется. В таком ЦНАПе можно получить вещи первой необходимости и временное жилье. Центры заботы принимают всех, кому нужна помощь, – переселенцев, бойцов территориальной обороны и военнослужащих»,
– говорится в сообщении.
Узнать, где работает Центр заботы, можно через чат-бот @turbotnyk_bot. По состоянию на утро 14 марта, им воспользовались более 30 тысяч украинцев.