Где получить помощь и временное жилье?

Приютили беженцев — получите компенсацию Во многих городах, где обстановка сейчас спокойнее, принимают беженцев из других населенных пунктов. Они размещаются в помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.). Правительство пообещало компенсировать громадам, которые будут бесплатно принимать переселенцев, коммунальные расходы. ПОДРОБНЕЕ

Польша упростила доступ к рынку труда для украинских беженцев Польский Сейм принял спецзакон, в котором упрощает доступ украинских беженцев к рынку труда. Граждане Украины смогут приступить к работе без необходимости получать разрешения на работу, как того ранее требовало законодательство. ПОДРОБНЕЕ

Врачи предоставляют бесплатные онлайн-консультации Региональный медицинский центр ООО «Экомет» сообщил, что врачи центра предоставляют бесплатные онлайн-консультации всем нуждающимся. ПОДРОБНЕЕ