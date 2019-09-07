fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Где лучше не купаться, если хочется покоя: на одесском пляже – массовый заплыв

Где лучше не купаться, если хочется покоя: на одесском пляже – массовый заплыв

На “Ланжероне” стратовали международные соревнования Oceanman.

Об этом пишет Odessa.online.

Участники разбились на группы. Одним нужно преодолеть 5 километров, другим – проплыть всего 2.

А 70 человек вышли на дистанцию 10 км.

Чемпионат объединил спортсменов из 13 стран. Есть, в частности, пловцы из Италии, Испании, Франции, Мексики и Швейцарии.

А если учесть организаторов и болельщиков, людей на отрезке у берега собралось немало.

🏊‍♂🏊‍♀На «Ланжероне» начались международные соревнования по плаваниюВ 8:50 стартовал десятикилометровый заплыв, в котором принимают участие более 70 пловцов. У спортсменов есть пять часов, чтобы одолеть эту дистанцию.Сегодня также состоятся «Half Oceanman» — заплыв на 5 километров и «Sprint» — 2 километра.В соревнованиях принимают участие пловцы из 13 стран, среди которых Италия, Швейцария, Франция, Испания, Великобритания, Мексика, Молдова и Россия.По материалам Одесса онлайн

Gepostet von Подслушано Одесса am Samstag, 7. September 2019

Фото, видео: Odessa.online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить