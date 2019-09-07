Где лучше не купаться, если хочется покоя: на одесском пляже – массовый заплыв

На “Ланжероне” стратовали международные соревнования Oceanman.

Об этом пишет Odessa.online.

Участники разбились на группы. Одним нужно преодолеть 5 километров, другим – проплыть всего 2.

А 70 человек вышли на дистанцию 10 км.

Чемпионат объединил спортсменов из 13 стран. Есть, в частности, пловцы из Италии, Испании, Франции, Мексики и Швейцарии.

А если учесть организаторов и болельщиков, людей на отрезке у берега собралось немало.

🏊‍♂🏊‍♀На «Ланжероне» начались международные соревнования по плаваниюВ 8:50 стартовал десятикилометровый заплыв, в котором принимают участие более 70 пловцов. У спортсменов есть пять часов, чтобы одолеть эту дистанцию.Сегодня также состоятся «Half Oceanman» — заплыв на 5 километров и «Sprint» — 2 километра.В соревнованиях принимают участие пловцы из 13 стран, среди которых Италия, Швейцария, Франция, Испания, Великобритания, Мексика, Молдова и Россия.По материалам Одесса онлайн Gepostet von Подслушано Одесса am Samstag, 7. September 2019

Фото, видео: Odessa.online