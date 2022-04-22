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Где будут освящать куличи 24 апреля в разных районах Одессы?

Где будут освящать куличи 24 апреля в разных районах Одессы?

Ситуация с отменой комендантского часа в Одесской области для ночных пасхальных богослужений пока остается неопределенной. Возможно, комендантский час все-таки будет. Но освятить куличи можно будет днем 24 апреля во всех районах города.

Все, кто не участвует в ночном богослужении, смогут освятить корзины с пасхами и пасхальными яйцами возле всех храмов Одесской епархии УПЦ:

  • 23 апреля в Субботу с 15:00 до 20:00 в храмах и на территории возле храмов.
  • 24 апреля с 05:00 утра в течение всего дня.

В г. Одессе 24 апреля дополнительно организованы места освящений корзин по следующим адресам:

Суворовский р-н г.Одессы:

  • 00 – 11.00 – Семена Палия 127/4 (возле торгового центра «Волна»)
  • 00 – 11.00 – Крымский бульвар/Заболотного (возле фонтана)
  • 00 – 11.00 – Сквер «Звездный»
  • 00 – 11.00 – ул. Академика Заболотного, 24

Приморский и Малиновский р-ны г.Одессы:

  • 9:00 – 11:00 – площадь Б. Деревянко (Дом Мебели), возле магазина «Рошен»
  • 00 – 11.00 – «Парк М. Горького»: ул. Героев Крут, угол ул. Космонавтов
  • 00 – 11.00 – площадь Толбухина, «Сильпо»
  • 00 – 11.00 – ул. Ген. Петрова, «Сельпо»
  • 10:00 – 11:00 – ул. С. Рихтера (Щорса), Центральный Аэропорт
  • 9:00 – 11:00 – ул. Генерала Петрова, угол Радостная
  • 00 – 11.00 – Конференц-зал Селекционного института, Овидиопольская дорога, 3
  • 00 – 10.00 – ул. Краснова, угол Адмиральский проспект «Вымпел»
  • 10:00 – 11:00 – ЖК «Чудо Город»
  • 8:00 – 9:00 – ул. М. Говорова 10/1
  • 00 – 12.00 – ул. Краснова 11/1
  • 00 – 10.00 – ул. Фонтанская дорога 43/2, разворот трамвая
  • 30 – 10.30 – ул. Львовская/угол. Макаренко, «Сантим»

Киевский р-н г.Одессы:

  • 00 – 12.00 – пр-т Небесной сотни угол ул. Левитана, возле Поклонного Креста рядом с ТЦ «Скрыня»
  • 00 – 12.00 – ул. Ак. Королева 28, напротив Киевской РА
  • 00 – 12.00 – ул. Ак. Королева 12, возле школы №63
  • 00 – 11.00 – пр-т. Ак. Глушко 26, Аптека
  • 00 – 11.00 – ул. Люстдорфская дорога – ТЦ «Вузовский»
  • 00 – 11.00 – ул. Ак. Вильямса, 79, школа №86
  • 00 – 11.00 – ул. Ак. Уильямса 45, Таврия В
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Редакция ПРОФИЛЬ

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