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Новости Одессы и Одесской области

Где 28 октября временно запретят парковаться в Одессе

Где 28 октября временно запретят парковаться в Одессе

Одесситы присоединились к празднованию 75-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков.

Мероприятия будут проводить до конца месяца.

В частности, в рамках празднования знаковой даты 28 октября для чествования героев освобождения горожане соберутся в парке им. Шевченко.

Так, в 10 утра начнется возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

В связи с этим в пресс-службе одесской мэрии сообщают о том, что там запретят парковаться автомобилистам. По данным горсовета, с 8.00 до 10.30 будет изменено место стоянки автотранспорта общего пользования в районе парка.

Фото: pricep-vlg.ru

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