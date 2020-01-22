Где 22 января в Одессе временно закроют проезд автомобилистам

22 января в Одессе запланирован ряд торжественных мероприятий ко Дню Соборности Украины.
В связи с этим для автомобилистов на время перекроют проезд в районе парка Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.
Так, проехать будет нельзя от дома №24 до дома №36 по улице Маразлиевской.
Кроме того, в планах – перекрыть Сабанский переулок.
Движение на этих участках приостановят около 9.30. Обещают возобновить его примерно через час.
Фото: crimea-news.com
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