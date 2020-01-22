Где 22 января в Одессе временно закроют проезд автомобилистам

В связи с этим для автомобилистов на время перекроют проезд в районе парка Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Так, проехать будет нельзя от дома №24 до дома №36 по улице Маразлиевской.

Кроме того, в планах – перекрыть Сабанский переулок.

Движение на этих участках приостановят около 9.30. Обещают возобновить его примерно через час.

Фото: crimea-news.com

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