Газеты и сайты в Украине не должны закрываться. Чем может помочь власть?

Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса (УАМБ), Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и Ассоциация независимых региональных издателей (АНРИ) Украины в своем Обращении призвали власти обеспечить бесперебойное и своевременное информирование украинских граждан. В частности, разрешить продавать прессу в продуктовых магазинах, открыть точки розничной продажи прессы, разрешить перевозку прессы от типографий до этих точек.
В Обращении говорится, что остановка всех видов бизнеса в условиях карантина создала угрожающую ситуацию для обеспечения граждан Украины качественной информацией, которую готовят и подают на страницах украинских газет, журналов и веб-сайтов. Экономические потери издателей по итогам этого года прогнозируются на уровне 50-90% от уровня доходов 2019 года. Это означает, что большое количество изданий с местной сферой распространения прекратит свое существование – и этот процесс уже идет.
На осень 2020 запланированы местные выборы, и значимость качественной журналистики для защиты демократических свобод в Украине растет.
Издатели и журналисты обращают внимание украинских властей на то, что ослабление украинских СМИ, представляет значительную угрозу для информационной безопасности Украины и происходит на фоне активизации усилий в поддержку своих медиа в стране-агрессоре – Российской Федерации. Так, по сообщению газеты «Коммерсант», Комитет российской Госдумы по информационной политике 12 мая разработал пакет мер по поддержке медиа и издателей. В частности, он предусматривает включение медиа компаний в перечень наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией CОVID-19. А меры по поддержке будут включать внесение прессы в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, сдерживание роста цены газетной бумаги, установление для медиа нулевой стоимости аренды объектов государственной и коммунальной собственности, а также многие другие меры.
Поэтому издатели и журналисты повторно обратились к Правительству Украины, Верховной Раде Украины и Президенту Украины с настойчивой просьбой поддержать их инициативы. Вот основные предложения, которые содержит Обращение:
– внести прессу в перечень товаров, доступ к которым должен быть обеспечен через работающие сети продуктовых магазинов и супермаркетов.
– внести точки розничной продажи прессы в перечень объектов инфраструктуры, которые должны работать и обеспечивать информационную безопасность в Украине. Большинство киосков торгуют сегодня также средствами личной гигиены (маски, антисептики), размещаются на улице, и практически являются закрытыми помещениями, где контакт продавца и покупателя гораздо меньше, чем покупателя и кассира в супермаркете.
– открыть возможность бесперебойной перевозки прессы от типографий до точек розничной продажи для компаний, специализирующихся на прессовой логистике.
– расширить перечень мест, где может осуществляться торговля прессой. Добавить прессу в ассортимент супермаркетов и аптек.
– получить от Укрпочты гарантии своевременной доставки прессы подписчикам. Решить в оперативном порядке возможность временного (на период действия карантина) снижение тарифа на доставку периодической печати.
– ввести налоговые каникулы для редакций СМИ – временно отменить налог на доходы для работников редакций (НДФЛ) и НДС по продаже прессы. Установить на период действия карантина льготную аренду для редакций и для киосков прессы – 1 грн в месяц.
– с целью поддержки редакций местных изданий – разместить в газетах местной сферы распространения социальную рекламу за счет средств бюджетов (как государственного, так и местных), исходя из стоимости 1 грн за один экземпляр тиража по подписке. Таким образом подписчики местных изданий гарантированно получат достоверную информацию от правительства и Минздрава (более 50% которых – это пожилые люди в зоне высокого риска смертности от корона вируса).
Прочитать полный текст Обращения и присоединиться к нему можно ЗДЕСЬ. Мы это уже сделали.
Справка ОЖ
Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса объединяет 56 издательских компаний со всей Украины, которые выдают более 250 печатных и более 350 цифровых медиа, является членом Всемирной Ассоциации Издателей Газет и Новостей WAN-IFRA
Ассоциация Независимых Региональных Издателей Украины объединяет более 70 печатных изданий и около 40 онлайн проектов Украины.
Национальный союз журналистов Украины объединяет более 19 тыс. членов в 24-х региональных организациях и является членом Международной и Европейской федераций журналистов.
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