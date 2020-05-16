Газеты и сайты в Украине не должны закрываться. Чем может помочь власть?

Програму антикризової підтримки українських незалежних медіа, які страждають через кризу, викликану епідемією та карантинними обмеженнями, запропонувала керівництву країни Національна спілка журналістів України.

Найкраща ситуація зі свободою преси в Норвегії, Фінляндії та Данії.

Національна спілка журналістів України підготувала офіційне звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. У своєму листі НСЖУ просить прем’єра послабити карантинні обмеження для сфери ЗМІ.

Українська Асоціація Медіа Бізнесу (УАМБ) пропонує провести заходи із забезпечення доступу населення України до професійних медіа як до соціально важливого ресурсу.

15 січня в місті Дніпро відбулася робоча зустріч членів Ради Директорів Української асоціації медіа бізнесу (УАМБ) та представників ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», на якій обговорювалися питання розширення продажів друкованих видань у мережі супермаркетів «АТБ».

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