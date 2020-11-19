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Футбольный матч Швейцария – Украина «выиграл» коронавирус

Футбольный матч Швейцария – Украина «выиграл» коронавирус

Футбольный матч сборной команды Украины со Швейцарией в Лиге наций пришлось отменить после того, как в украинской команде выявили зараженных коронавирусом.

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Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, вчера, 18 ноября, был запланирован вылет чартерного рейса в Киев. По прибытию в аэропорт Борисполь все членам делегации должны пройти ПЦР-тестирование.

По информации УСИ, во вторник, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера украинской сборной по физической подготовке Ивана Баштавого, а также у футболистов Руслана Малиновского, Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова.

В итоге власти кантона Люцерн, где должен был состояться матч, отравили всю делегацию на карантин, и решающее сражение в Лиге наций отменили.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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