Футболку ФК «Черноморец» продали за 24 тысячи гривен: деньги передали ВСУ

Депутат из Кракова поменял Черное море на бензопилы для украинских бойцов Лукаш Вантух, депутат краковского городского совета, в конце апреля прибыл в Одессу с гуманитарной миссией вместе с другими волонтерами. Из Польши они привезли медикаменты, бытовую химию, продукты, воду. Большая часть помощи была передана в Николаев. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе выпекают паляницы с гербом Украины и патриотическими надписями Паляницы с гербом Украины и патриотическими надписями выпекают волонтеры одной из одесских пекарен. Они пекут 30-40 килограммов хлеба в день и передают его военным, терробороне и переселенцам. ПОДРОБНЕЕ

Аптека Добра: история двух успешных одесситок Что такое успешная одесситка, когда город на военном положении? Ну вот как дать определение успешности в такой период? Оказывается, все очень даже просто. И очень сложно одновременно. ПОДРОБНЕЕ