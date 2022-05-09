Футболку ФК «Черноморец» продали за 24 тысячи гривен: деньги передали ВСУ

На проданной на аукционе футболке футболке расписались игроки одесской команды. Вырученная сумма будет передана в благотворительный фонд «Повернися живим», который помогает ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
В розыгрыше футболки, который длился 4 дня, участвовал 121 участник. Победитель с помощью сервиса случайного выбора 8 мая определил главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук.
Победила участница под номером №113, Елена Соболева.
В результате акции было собрано 24 222 гривны, которые перечислили фонду «Повернися живим».
«Еще раз спасибо всем участникам! Поздравляем победителя! Перечисляем деньги в фонд «Вернись живым»! И уже готовим новый благотворительный розыгрыш», — так прокомментировал розыгрыш главный тренер команды Роман Григорчук.