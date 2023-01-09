Фотографировал объекты инфраструктуры: в Одессе задержали подозрительного мужчину

На прошедших выходных в Одессе правоохранители задержали мужчину, который фотографировал объекты критической инфраструктуры. Его подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором.

Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, подозрительного мужчину обнаружили инспекторы полиции в Киевском районе города. В его телефоне нашли фото местности и переписку с абонентами из россии.

Сейчас задержанного проверяют соответствующие службы.

Всего на выходных полицейские задержали трех человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с российскими кураторами.

Напомним, ранее в Одессе инспекторы полиции задержали женщину, которая призывала к свержению украинской власти и агитировала за «русский мир».