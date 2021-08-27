Фотофакт: в одесской Лузановке из кранов потекла коричневая вода (фото)

«Читай!»: у одесской «Книгарні-кав’ярні» – юбилей Оказывается, собирать личную библиотеку снова вошло в «моду», оказывается, многие люди тянутся к украинской книге, оказывается, призыв «Читай!» нисколько не устарел, а, наоборот, только набирает новые обороты. Обо всем этом я узнала, побывав в гостях у Галины Дольник – гостеприимной хозяйки одесской «Книгарні-кав’ярні» на улице Екатерининской, 77.

У «Книгарні» – юбилей. Ей исполняется 10 лет. Впрочем, с датами не все так просто… ПОДРОБНЕЕ

Одесса порыжеет и будет преподносить сюрпризы (фото) В Одессе скоро стартует Пятый юбилейный фестиваль «Рыжий город». Обычно с этого фестиваля начинаются празднования Дня города. Это очень веселый фестиваль, проходящий под рыжим солнцем, в рыжем городе, с рыжим настроением. ПОДРОБНЕЕ