Фотофакт: в одесской Лузановке из кранов потекла коричневая вода (фото)

В одесском микрорайоне Лузановка из кранов потекла вода коричнево-бурого цвета.
Об этом сообщают в соцсетях местные жители.
«У жителей Лузановки из кранов потекла целебная водичка», – иронизирует по этому поводу Телеграм-канал «Одесса INFO».
Причина, по которой водопроводная вода приобрела «фекальный» цвет, не уточняется. Не исключено, что это связано с прошедшим накануне ливнем.
Напомним, 26 августа в Одессе прошел сильный залповый ливень. В результате часть города затопило.
Фото: скриншот с видео «Одесса INFO