Фотофакт: на Дерибасовской отреставрировали историческое здание

В центре Одессы, подходит к концу реставрация исторического здания, памятника архитектуры местного значения по улице Дерибасовской, 31.

Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел, как выглядит сейчас это место.

Как отмечено в паспорте объекта, ремонтно-реставрационные работы фасада и кровли здания проводит компания «Укрспецпроект».

Напомним, по улице Дерибасовской, 31 в Одессе расположено историческое здание – табачный магазин Месаксуди. Это здание было возведено в 1894 году по проекту известного архитектора Александра Бернардацци. В последние годы здание пребывало в весьма «болезненном» состоянии.

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