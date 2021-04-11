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Фотофакт: на Дерибасовской отреставрировали историческое здание

Фотофакт: на Дерибасовской отреставрировали историческое здание

В центре Одессы, подходит к концу реставрация исторического здания, памятника архитектуры местного значения по улице Дерибасовской, 31.

Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел, как выглядит сейчас это место.

Как отмечено в паспорте объекта, ремонтно-реставрационные работы фасада и кровли здания проводит компания «Укрспецпроект».

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Напомним, по улице Дерибасовской, 31 в Одессе расположено историческое здание – табачный магазин Месаксуди. Это здание было возведено в 1894 году по проекту известного архитектора Александра Бернардацци. В последние годы здание пребывало в весьма «болезненном» состоянии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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