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Новости Одессы и Одесской области

Фільм жахів з Пеннівайзом: у мережі оригінально закликали розвивати санаторій Куяльник (відео)

Фільм жахів з Пеннівайзом: у мережі оригінально закликали розвивати санаторій Куяльник (відео)

Куяльник 2.0 — це проект оновлення та покращення по всім напрямкам. Вже за декілька років санаторій їм. Пирогова стане справжнім символом переродження національного спадку в національний курорт.

Про це повідомляється на офіційній сторінці санаторію у Facebook.

У ролику сучасний Куяльник порівняли із локацією для фільму жахів. Територією здравниці розгулював страхітливий клоун Пеннівайз з кінострічки “Воно”, яка була відзнята за мотивами книги Стівена Кінга. Однак автори проєкту “Куяльник 2.0” пропонують берегти та розвивати національний курорт.

Куяльник 2.0 — це проект оновлення та покращення по всім напрямкам.Вже за декілька років санаторій їм. Пирогова стане справжнім символом переродження національного спадку в національний курорт.Куяльник 2.0:Оновлення тривають

Gepostet von Санаторий Куяльник am Freitag, 25. Oktober 2019

Протягом багатьох років Куяльник був кращим санаторієм. Спочатку у всій Імперії. Потім в Радянському Союзі. Тепер же «Куяльник» – це не більше, ніж пара крутих локацій для фото, приїжджають в санаторій лише «патріоти» грязьового лікування.

Відвідувачам санаторію пропонують пригадати усі переваги та недоліки перебування у санаторії:

– Наше перше завдання – зрозуміти, тому ми вже запустили опитування серед співробітників і гостей санаторію. І нам неважливо, чи були ви у нас вчора або ще в роки Радянського Союзу. Важливий ваш досвід! Розкажіть про нього максимально докладно, і разом ми зробимо найкращих здравниць України.

Опитування – тут.

Фото: скріншот з відеоролику

 

 

 

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