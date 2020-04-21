Фильм на карантине: детективы, которые заставят поломать голову

Вы будете строить догадки, но финал этих картин все равно вас удивит.
Прежде, чем я усну
Страна: Великобритания
Год: 2011
Режиссер: Роуэн Жоффе
Актеры: Николь Кидман, Марк Стронг, Колин Ферт
В результате травмы головы Кристина просыпается каждый день, не помня себя и окружающих ее людей. Пытаясь вспомнить свою прежнюю жизнь, женщина сталкивается с рядом событий, которые ставят все происходящее вокруг нее под сомнение. И возможно, это не просто совпадение, а игра против Кристины…
Пленницы
Страна: США
Год: 2013
Режиссер: Дени Вильнев
Актеры: Хью Джекман, Джейк Джилленхол
В небольшом городке в День благодарения похищают двух маленьких девочек. В совершенном преступлении полиция подозревает местного жителя Алекса. Но за неимением улик, парня отпускают. Отец одной из девочек не верит в невиновность Алекса и начинает вести собственное расследование.
Невидимый гость
Страна: Испания
Год: 2016
Режиссер: Ориол Паоло
Актеры: Марио Касас, Хосе Коронадо, Барбара Ленни
Бизнесмен Адриан Дория попадает под арест по обвинению в убийстве своей любовницы Лауры. В том, что он действительно виновен, нет сомнений ни у кого. Он обращается за помощью к опытному адвокату Вирджинии Гудман. Адвокат вынуждает Андриана раскрыть всю правду о тайных отношениях с погибшей. Но согласиться на это Адриан, или ему есть что скрывать?
Фото из к/ф Прежде, чем я усну: Афиша