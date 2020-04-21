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Новости Одессы и Одесской области

Фильм на карантине: детективы, которые заставят поломать голову

Фильм на карантине: детективы, которые заставят поломать голову

Вы будете строить догадки, но финал этих картин все равно вас удивит.

 Прежде, чем я усну

Страна: Великобритания

Год: 2011

Режиссер: Роуэн Жоффе

Актеры: Николь Кидман, Марк Стронг, Колин Ферт

В результате травмы головы Кристина просыпается каждый день, не помня себя и окружающих ее людей. Пытаясь вспомнить свою прежнюю жизнь, женщина сталкивается с рядом событий, которые ставят все происходящее вокруг нее под сомнение. И возможно, это не просто совпадение, а игра против Кристины…

Пленницы

Страна: США

Год: 2013

Режиссер: Дени Вильнев

Актеры: Хью Джекман, Джейк Джилленхол

В небольшом городке в День благодарения похищают двух маленьких девочек. В совершенном преступлении полиция подозревает местного жителя Алекса. Но за неимением улик, парня отпускают. Отец одной из девочек не верит в невиновность Алекса и начинает вести собственное расследование.

Невидимый гость 

Страна: Испания

Год: 2016

Режиссер: Ориол Паоло

Актеры: Марио Касас, Хосе Коронадо, Барбара Ленни

Бизнесмен Адриан Дория попадает под арест по обвинению в убийстве своей любовницы Лауры. В том, что он действительно виновен, нет сомнений ни у кого. Он обращается за помощью к опытному адвокату Вирджинии Гудман. Адвокат вынуждает Андриана раскрыть всю правду о тайных отношениях с погибшей. Но согласиться на это Адриан, или ему есть что скрывать?

Фото из к/ф  Прежде, чем я усну: Афиша

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Анастасия Епурь
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